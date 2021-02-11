وكيل "تعليم دمياط": الإعلام المدرسي يواجه الأفكار الهدامة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إن هناك اهتمام كبير بتفعيل دور وسائل الإعلام المدرسية المقروءة والمرئية والمسموعة، لتوحيد العقل الجمعي لطلاب المدارس، نحو قيم المواطنة والانتماء وغرس روح الوطنية وقطع الطرق أمام الأفكار الهدامة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، أن المديرية نفذت على مدار 3 أيام ورشة عمل لمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالإدارات التعليمية، وتوجيه عام الصحافة المدرسية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية وإدارة الموهوبين.

وأكد "عثمان" أن الإعلام المدرسي ليس فقط إذاعة مدرسية أو مجلات حائط، بل هو معالجة فكرية وحضور وتفاعل ومناقشة صريحة وجريئة لجميع المشكلات، ومن بينها مشكلة المواطنة التي باتت في حاجة إلى حل ناجع وسريع.