محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي- صور

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أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مستشفى أبنوب المركزي للوقوف على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير وتذليل العقبات لتشغيل شبكات الغازات بالمستشفى.

وتفقد المحافظ، العيادات الخارجية، واطمئن على تواجد الأدوية والأمصال، كما تفقد وحدة شبكة الغازات قيد التنفيذ، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وتشغيل الوحدة لتلبية احتياجات المستشفى من الأكسجين.

كما تفقد اللواء سعد، قسم المبتسرين والحضانات الذي يحتوي على 15 حضانة وقسم رعاية الأم لوليدها وقسم النساء، وشاهد مساحة الأرض غير المستغلة بالمستشفى والتي سيجري بنائها كتوسع ضمن خطة التطوير.