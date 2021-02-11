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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي- صور

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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي- صور محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي- صور

مصراوي Masrawy

01:15 م الخميس 11 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مستشفى أبنوب المركزي للوقوف على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير وتذليل العقبات لتشغيل شبكات الغازات بالمستشفى.

وتفقد المحافظ، العيادات الخارجية، واطمئن على تواجد الأدوية والأمصال، كما تفقد وحدة الغازات قيد التنفيذ، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وتشغيل الوحدة لتلبية احتياجات المستشفى من الأكسجين.

كما تفقد اللواء سعد، قسم المبتسرين والحضانات الذي يحتوي على 15 حضانة وقسم رعاية الأم لوليدها وقسم النساء، وشاهد مساحة الأرض غير المستغلة بالمستشفى والتي سيجري بنائها كتوسع ضمن خطة التطوير.

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