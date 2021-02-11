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مدرس بجامعة أسيوط يتوصل لبرنامج حسابي لتغيير نغمات "الناي"

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مدرس بجامعة أسيوط يتوصل لبرنامج حسابي لتغيير نغمات "الناي" مدرس بجامعة أسيوط يتوصل لبرنامج حسابي لتغيير نغمات "الناي"

مصراوي Masrawy

01:07 م الخميس 11 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:
أعلن الدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، نجاح الدكتور علي ممدوح مدرس الموسيقى العربية بقسم التربية الموسيقية، في ابتكار برنامج حسابي عن طريق السوفت وير، لتغيير نغمات آلة الناي، بتغيير مسافات التباعد بين الثقوب والذي تقدم به لتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وقال الدكتور علي ممدوح، إن فكرة البرنامج الحسابي نجحت في الحصول على شهادة اعتماد مسجلة من مكتب الملكية الفكرية بهيئة تكنولوجيا صناعة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بالقرية الذكية، إذ يعد أول برنامج متخصص في آلة الناي.
وكشف الدكتور على ممدوح، أن البرنامج الحسابي يعتمد على حساب طول آلة الناي وإجراء حسابات معينة واقتراح لأماكن الثقوب.
وأضاف أن فكرة تطوير آلة الناي تضم أكثر من 7 ثقوب، وإضافة مزيد من الثقوب بمزيد من النغمات، كما أنه يتيح إضافة أطول جديدة على الآلة وزيادة عدد العقل المكونة له لإضافة مزيد من النغمات.

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