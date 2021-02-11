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بالصور.. اصطفاف المعدات المشاركة في مبادرة تطوير 81 قرية بالمنوفية

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بالصور.. اصطفاف المعدات المشاركة في مبادرة تطوير 81 قرية بالمنوفية بالصور.. اصطفاف المعدات المشاركة في مبادرة تطوير 81 قرية بالمنوفية

مصراوي Masrawy

01:02 م الخميس 11 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ لتطوير 81 قرية ريفية بالشهداء وأشمون، للاطمئنان على جاهزيتها والأطقم المسئولة عنها.

وشارك في الاصطفاف 130 معدة ثقيلة "لوادر وحفارات وقلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه" وغيرها من المعدات الثقيلة.

وخلال كلمته أكد المحافظ أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس لتطوير قرى الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض الوطن، وتشمل تطوير 81 قرية ريفية بالشهداء وأشمون.

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