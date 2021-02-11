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11 فندقاً ومنتجعاً ساحراً.. "البحر الأحمر": "كورال بلوم" يراعي التنوع البيولوجي

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فيما أطلق ولي العهد الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بالمشروع الطموح المتجدد

11 فندقاً ومنتجعاً ساحراً..

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير: إن تصاميم "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة في مشروع البحر الأحمر، تراعي اعتبارات التنوع البيولوجي، من حيث المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى، لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.

وقالت الشركة عبر "تويتر"، اليوم: إن التصميم مستوحى من المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة، وجاء ليعيد التعريف بمفهوم السياحة الفاخرة، وهو من تنفيذ شركة فوستر وشركاه الرائدة.

وأضافت أنه يضمّ 11 فندقاً ومنتجعاً ساحراً تديره أشهر العلامات التجارية الفندقية الفاخرة في العالم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، قد أطلق أمس الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه"؛ لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر؛ إذ سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود. وتبشر تصاميم (كورال بلوم) المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة".

شركة البحر الأحمر للتطوير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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