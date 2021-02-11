"الطاقة الدولية": استعادة سوق النفط توازنها يُمهّد سريعًا لزيادة إمدادات "أوبك+"

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قالت: توقعات النمو الاقتصادي والطلب تعتمد كثيرًا على التقدم في توزيع اللقاحات

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية، أن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل الهادفة لمكافحة كورونا؛ لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب.

وأضافت الوكالة: "في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج (أوبك)؛ من المنتظر السحب سريعًا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام.. يهيئ هذا المجال لـ"أوبك+" البدء في تقليل التخفيضات".

وبحسب "رويترز" أبقت وكالة مراقبة الطاقة -ومقرها باريس- على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 مستقرة إلى حد بعيد؛ قائلة إن تراجعًا في الربع الأول من العام الجاري عن المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير من 2020 سينعكس قريبًا.

وأضافت: "توقعات النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط، تعتمد كثيرًا على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات والتطعيم بها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية في العالم".