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"أمير عسير" يُكَرّم رئيس بلدية محايل لتحقيق المركز الأول في اعتماد المخططات

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"أمير عسير" يُكَرّم رئيس بلدية محايل لتحقيق المركز الأول في اعتماد المخططات "أمير عسير" يُكَرّم رئيس بلدية محايل لتحقيق المركز الأول في اعتماد المخططات
خطوة تساهم في رفع إيرادات البلدية وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠

تلقى رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي حافظ، خطاب شكر وتقدير من أمير منطقة عسير؛ نظير حصول بلدية محايل على المركز الأول في مجال اعتماد المخططات والمواقع الاستثمارية؛ بما يساهم في رفع إيرادات البلدية وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويُعد "حافظ" من الكفاءات الإدارية المميزة، وتقلد رئاسة عدد من البلديات، كما سَبَق له الفوز بـجائزة التميز والإبداع في نسختها الأولى التي أطلقتها أمانة منطقة عسير على مستوى بلديات المنطقة.رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي حافظ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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