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فيسبوك تسعى وراء "كلوب هاوس".. استنساخ أم استحواذ؟

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فيسبوك تسعى وراء "كلوب هاوس".. استنساخ أم استحواذ؟ فيسبوك تسعى وراء "كلوب هاوس".. استنساخ أم استحواذ؟
تطبيق للدردشة الصوتية ذاع صيته خلال الآونة الأخيرة

فيسبوك تسعى وراء

كشفت تقارير صحفية عالمية أن فيسبوك بدأت تسعى وراء تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية، الذي ذاع صيته خلال الآونة الأخيرة.

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك يعمل حاليًا على استنساخ تطبيق "كلوب هاوس" وإنشاء نسخة من التطبيق الذي ذاع صيته مؤخرًا.

وتسعى فيسبوك دومًا لتقليد أو الاستحواذ على التطبيقات الشهيرة، مثل صفقتيها للاستحواذ على تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب".

كما أنها استنسخت خواص عديدة من تطبيقاتٍ منافسة؛ حيث اقتبست خاصية "القصص" من تطبيق "سناب شات" واقتبست خاصية "رييلز" من تطبيق "تيك توك".

وكان صيت "كلوب هاوس" قد ذاع، بعدما أجرى إيلون موسك، مؤسس تسلا، اتصالًا صوتيًّا عبر، واكتشفت مواقع عديدة مؤخرًا استخدام مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك لذات التطبيق أيضًا.

لكن المصادر قالت إن مؤسس فيسبوك يسعى لأكثر من مجرد استخدامه "كلوب هاوس"؛ بل هو يسعى لإبرام صفقة استحواذ، أو في أبعد الاحتمالات استنساخه.

وأشارت المصادر إلى أن زوكربيرغ كلّف المبرمجين والمطورين لدى فيسبوك، ببناء خدمة دردشة صوتية خاصة بالشركة مماثلة لتلك الموجودة في "كلوب هاوس".

لكن المصادر لفتت إلى أن تلك المحاولات لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير.فيسبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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