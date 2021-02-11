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توقعات صادمة.. الصحة: زيادة عدد إصابات كورونا خلال أبريل ومايو

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توقعات صادمة.. الصحة: زيادة عدد إصابات كورونا خلال أبريل ومايو توقعات صادمة.. الصحة: زيادة عدد إصابات كورونا خلال أبريل ومايو

مصراوي Masrawy

12:58 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل المقبل.

وقالت زايد في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس: "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".

وأضافت: "في الموجة الثانية، توقعنا زيادة الحالات في يناير وديسمبر لأن هناك عدة أسباب لذلك بزيادة حالات الأمراض التنفسية، وفرص التعرض بشكل أكبر للإصابة نتيجة المكوث في المنازل لفترات طويلة".

واستكملت بالقول: "الموجة الأولى في مصر كانت بداية الذروة نهاية أبريل، ومن ثمَّ فلو كانت هناك احتمالية لزيادة عدد الحالات ستكون في أبريل المقبل مثلما حدث العام الماضي".

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 53 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و 9804 حالة وفاة.

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