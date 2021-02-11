وصول 27 ماكينة غسيل كلوي لمحافظة أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، وصول 27 ماكينة غسيل كلوي دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة، لتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم.

وأكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة، وتسهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي وتلبية احتياجات المرضى، وأنه يجري توزيعها وفقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.