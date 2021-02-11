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وفد وزارة التخطيط يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنيا

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وفد وزارة التخطيط يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنيا وفد وزارة التخطيط يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنيا

مصراوي Masrawy

12:57 م الخميس 11 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

تفقد وفد من وزارة التخطيط، اليوم الخميس، مراحل تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، بمحافظة المنيا، للوقوف على معدلات التنفيذ.

وزار الوفد، وحدة طب الأسرة، ومركز شباب الشيخ عبادة، ومدرسة نجع التل التي يجري إنشائها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، ومحطة مياه الشرب بقرية شيبة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن محاور المبادرة تتضمن كافة جوانب حياة المواطن ما يحدث تغيير شامل بالريف المصري ويعود على المواطن بشكل مباشر، ويكفل له مستوى معيشي كريم.

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