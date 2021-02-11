محافظ البحيرة: 1.8 مليار جنيه قروض "مشروعك"

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البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم الخميس، بلغت مليار و 873 مليون جنيه.

وصرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في بيان صحفي، أن القروض تمول 21 ألفًا و 675 مشروعًا استثماريًا متنوعًا "تجارى - صناعي - زراعي - خدمي" ساهمت فى توفير 59 ألفًا و 625 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ "مشروعك "، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذي يبدأ من 25 ألف جنيهًا وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية.

وتبلغ قيمة الفائدة 5% للمشروعات الصناعية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية، وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.