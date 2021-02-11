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مخدرات وسلاح.. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في القليوبية

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مخدرات وسلاح.. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في القليوبية مخدرات وسلاح.. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:00 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني الأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن القليوبية تشكيلاً عصابياً ضم 8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الإستروكس، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو، بندقية آلية، فرد خرطوش، كمية من الطلقات، مبالغ مالية، 8 هواتف محمولة، ميزان، دراجة نارية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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