"الثراء السريع انتهى بكلبش".. ضبط 5 أطنان أحجار تحوي خام الذهب في أسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية سيارة مُحملة بـ ٩ أطنان ذهب خام في أسوان.

كانت قوة أمنية تابعة وحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان تمكن من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها كمية من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 5 أطنان، وبمواجهة قائدها أقر بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.