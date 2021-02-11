تحت بند "أعمال الصيانة".. ضبط موظف اختلس مبلغ مالي من عهدته في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وملاحقة وضبط مرتكبيها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام المشرف المالي لأحد بيوت الشباب "سابقاً" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية باختلاس مبالغ مالية من عهدته.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحر عنه باستغلال موقعه الوظيفي كونه المشرف المالي لبيت الشباب المشار إليه، واختلاس مبلغ مالي من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة، وقام بالاستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب في عمل التسويات السنوية التي يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.