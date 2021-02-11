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هل هربت زوجة ألكسي نافالني إلى ألمانيا؟

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هل هربت زوجة ألكسي نافالني إلى ألمانيا؟ هل هربت زوجة ألكسي نافالني إلى ألمانيا؟

مصراوي Masrawy

12:57 م الخميس 11 فبراير 2021

موسكو- (بي بي سي):

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ومجلة ديرشبيغل الألمانية أن يوليا زوجة أليكسي نافالني قد سافرت إلى ألمانيا.

لكن مجلة ديرشبيغل أزالت هذا الخبر بعد نشره بوقت قصير. فالخبر لم يؤكده محامو الأسرة.

وكان أليكسي نافالني قد تلقى العلاج في ألمانيا الصيف الماضي بعد تسممه في سيبيريا، ووصفت برلين التسمم بأنه غاز أعصاب.

وسجن نافالني لدى عودته إلى بتهمة انتهاك قرار الإفراج المشروط.

وتلاحق السلطات في روسيا أنصار نافالني، فقد أصدرت أمس مذكرة توقيف بحق حليف رئيسي له، ليونيد فولكوف، بتهمة الضلوع في تنظيم الاحتجاجات. وعممت المذكرة على دول كومنولث الدول المستقلة، لكن مكان فولكوف لايعرف حتى الآن.

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