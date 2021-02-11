أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تحذير بريطاني: سلالة "كنت" ستجتاح العالم..وحرب كورونا ستستمر 10 أعوام

Print
تحذير بريطاني: سلالة "كنت" ستجتاح العالم..وحرب كورونا ستستمر 10 أعوام تحذير بريطاني: سلالة "كنت" ستجتاح العالم..وحرب كورونا ستستمر 10 أعوام

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

رجحت الخبيرة البريطانية البارزة شارون بيكوك، أن تستمر الحرب ضد في العالم 10 سنوات على الأقل، محذرة من تفشٍ واسع النطاق لطفرة الوباء التي تم اكتشافها في بلدها.

وأقرت بيكوك التي تترأس مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا ، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن السلالة الجديدة المعروفة بـ 1.1.7 والتي تم اكتشافها لأول مرة في مقاطعة كنت في ديسمبر تستدعي القلق، بسبب خطر تقويضها فعالية اللقاحات الموجودة ضد الفيروس التاجي.

وأعربت الخبيرة عن قلقها إزاء مواصلة تحور هذه السلالة، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة منها معروفة بـE484K في مدينة برستل جنوب إنجلترا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكدت الخبيرة أن سلالة كنت أصبحت سائدة في المملكة المتحدة و"ستجتاح العالم على الأرجح"، موضحة أن اللقاحات المضادة لكورونا لا تزال فعالة في مواجهتها، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى تغيير هذا الوضع.

وتابعت: "عندما سننتصر على الفيروس أو سيتحور بنفسه وسيصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، سيكون بإمكاننا أن نكف عن القلق بشأنه، لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام. سنظل نفعل ذلك بعد عشر سنوات، حسب رأيي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية