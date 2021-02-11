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مصراوي Masrawy

وكالات:

أقامت عائلة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، الخميس، حفلا تأبينيا في الضاحية الجنوبية لبيروت في حضور عدد من الأصدقاء والسفراء الأجانب.

وشارك في الحفل التأبيني، الذي أقيم في دارة عائلة سليم في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مجموعة من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وناشطون معارضون من المجتمع المدني وحراك 17 أكتوبر، حسبما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية.

كما حضرت الحفل التأبيني السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، والسفير الألماني في لبنان أندرياس كندال، والسفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتسكد.

وقالت شيا خلال الحفل إن لقمان سليم كان رجلا عظيما، والجرم بربري لا يُسامح ولا ينسى، مضيفة أننا "سوف ندفع باتجاه المحاسبة والمطالبة بالعدالة وحمل إرث لقمان سليم".

وأُجريت مراسم دفن الناشط اللبناني المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله قبل أيام، لكن العائلة أقامت نصبا تذكاريا رخاميا في باحة منزله بحارة حريك

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في أعقاب العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا بخمسة رصاصات داخل سيارة في مدينة الزهراني بجنوب البلاد الخميس الماضي.