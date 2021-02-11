أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بحضور سفراء أجانب.. حفل تأبين للناشط لقمان سليم بالضاحية الجنوبية لبيروت ()

Print
بحضور سفراء أجانب.. حفل تأبين للناشط لقمان سليم بالضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) بحضور سفراء أجانب.. حفل تأبين للناشط لقمان سليم بالضاحية الجنوبية لبيروت ()

مصراوي Masrawy

12:45 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

أقامت عائلة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، الخميس، حفلا تأبينيا في الضاحية الجنوبية لبيروت في حضور عدد من الأصدقاء والسفراء الأجانب.

وشارك في الحفل التأبيني، الذي أقيم في دارة عائلة سليم في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مجموعة من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وناشطون معارضون من المجتمع المدني وحراك 17 أكتوبر، حسبما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية.

كما حضرت الحفل التأبيني السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، والسفير الألماني في لبنان أندرياس كندال، والسفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتسكد.

وقالت شيا خلال الحفل إن لقمان سليم كان رجلا عظيما، والجرم بربري لا يُسامح ولا ينسى، مضيفة أننا "سوف ندفع باتجاه المحاسبة والمطالبة بالعدالة وحمل إرث لقمان سليم".

وأُجريت مراسم دفن الناشط اللبناني المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله قبل أيام، لكن العائلة أقامت نصبا تذكاريا رخاميا في باحة منزله بحارة حريك

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في أعقاب العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا بخمسة رصاصات داخل سيارة في مدينة الزهراني بجنوب البلاد الخميس الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية