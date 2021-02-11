قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط عامل بصيدلية يروج أدوية مهربة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط متهم بالاتجار في الأدوية المهرية في بني سويف.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط في مجال الاتجار في الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام (عامل بصيدلية - مقيم بمركز شرطة الفشن بني سويف) بممارسة نشاط الاتجار في الأدوية، وذلك من خلال مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم داخل الشقة المشار إليها وبحوزته كمية من الأدوية وجميعها مهربة من الخارج ومجهولة المصدر، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 400٫000 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات، بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.

جرى اتخاذ الإجراءات اللاومة وتولت النيابة التحقيق