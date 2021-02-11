أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط عامل بصيدلية يروج أدوية مهربة ببني سويف

Print
قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط عامل بصيدلية يروج أدوية مهربة ببني سويف قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط عامل بصيدلية يروج أدوية مهربة ببني سويف

مصراوي Masrawy

12:31 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط متهم بالاتجار في الأدوية المهرية في بني سويف.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط في مجال الاتجار في الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام (عامل بصيدلية - مقيم بمركز شرطة الفشن بني سويف) بممارسة نشاط الاتجار في الأدوية، وذلك من خلال مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم داخل الشقة المشار إليها وبحوزته كمية من الأدوية وجميعها مهربة من الخارج ومجهولة المصدر، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 400٫000 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات، بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.

جرى اتخاذ الإجراءات اللاومة وتولت النيابة التحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية