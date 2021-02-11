"أبوه في القبر واستولى على معاشه".. تفاصيل ضبط عاطل في الشرابية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) لقيامه خلال الفترة من شهر مايو عام 1998 وحتى شهر مايو عام 2014 بالاستمرار في صرف معاش والده بالرغم من وفاته عام 1998 بموجب توكيل خاص محرر له من الأخير عام 1995 يتيح له ذلك دون الإبلاغ عن واقعة الوفاة وذلك بالمخالفة للقانون ، حيث تمكن المتهم المذكور بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.