ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث مكتب المخدرات، اليوم الخميس، تشكيل عصابي يضم 8 عاطلين بينهم 4 لهم معلومات جنائية، هاربين من قضايا مخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر "الهيروين والحشيش والبانجو" وأسلحة نارية وذخيرة، وأحيلوا للنيابة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بورود معلومات برصد تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص يديرون بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة.

جرى استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين والاستروكس، والحشيش، والبانجو، وبندقية آلية، وفرد خرطوش، وكمية من الطلقات، ومبالغ مالية، و8 هاتف محمول، وميزان ودراجة نارية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.