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القوى العاملة: حصر وتسجيل أكثر من 10 آلاف عامل غير منتظم بالعاصمة الإدارية

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القوى العاملة: حصر وتسجيل أكثر من 10 آلاف عامل غير منتظم بالعاصمة الإدارية القوى العاملة: حصر وتسجيل أكثر من 10 آلاف عامل غير منتظم بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

12:52 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه خلال الجولة الميدانية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تم حصر وتسجيل 10 آلاف و495 عاملا من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أنه تم إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 5 آلاف و132 عاملاً منهم، وسيتم استئناف الحصر والتسجيل، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينها.

وأشار الوزير، إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وأوضح عزت عمران وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أنه بدأت عملية الحصر في 3 شركات أوراسكوم، وجاما، والإسكندرية للإنشاءات، على مدار 3 أسابيع بدءا من يوم 17 يناير الماضي، وطبقاً لتوجيهات الوزير جاري استكمال عملية الحصر للعمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

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