"التنمية المحلية" تنظم 3 دورات تدريبية لـ 122 متدربا الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة إعداد قادة المستقبل وتستمر على مدار 3 أسابيع، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني.

وتستمر الدورة المتقدمة في اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من الدورات 122 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أهمية التدريب المستمرة لجميع العاملين بالمحليات وتأهيل صف ثان من القيادات لتولي المسئولية وبناء قدرات ذي كفاءة عالية قادرة على فهم واستحداث الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الناجحة مما يجعلهم قادرين على شغل المناصب القيادية.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بتخريج 117 متدربا من جميع المحافظات حصلوا على دورات تدريبية في تنمية مهارات المديرين والعاملين في منظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات بإدارات التخطيط والشئون الهندسية وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات البيئة والتنسيق الحضاري ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة واللغة الإنجليزية، إضافة إلى دورة أساسيات التحول الرقمي التي استمرت على مدار أسبوعين.​