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الإسكان: مد فترة تلقي طلبات حائزي الأراضي بنطاق "تعديل كردون الشروق" حتى 30 يونيو

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الإسكان: مد فترة تلقي طلبات حائزي الأراضي بنطاق "تعديل كردون الشروق" حتى 30 يونيو الإسكان: مد فترة تلقي طلبات حائزي الأراضي بنطاق "تعديل كردون الشروق" حتى 30 يونيو

مصراوي Masrawy

12:38 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تلقي طلبات حائزي الأراضي في نطاق القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، ويتم استقبال 30 طلبا بحد أقصى في اليوم، وبأسبقية الحضور، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، ومنع تزاحم وتكدس المواطنين.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يجب أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض، وذلك طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيداً للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فداناً)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.​

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