أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قارئ لـ"سبق" يعثر على "مفقود جدة".. اتصال و3 ساعات وهنا وُجِد

Print
قارئ لـ"سبق" يعثر على "مفقود جدة".. اتصال و3 ساعات وهنا وُجِد قارئ لـ"سبق" يعثر على "مفقود جدة".. اتصال و3 ساعات وهنا وُجِد
فيما تسلمت الأسرة ابنها مقدمةً الشكر لـ"سبق" على مساهمتها بالنشر

قارئ لـ

عثر أحد قراء "سبق" على الشاب عبدالعزيز شريقي البجالي، الذي يعاني فقداً في الذاكرة، واختفى منذ السبت الماضي بعد أن خرج من منزل شقيقه في حي الصفا بجدة.

وبحسب أسرته، فإن أحد قراء "سبق" قد تواصل معهم عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "سبق"، وأكد أنه رصد "عبدالعزيز" في حي بني مالك بجدة بعد أن تعرف على صورته من خلال الخبر.

وتسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي، وخلال 3 ساعات من النشر.

وكانت أسرة الشاب "عبدالعزيز" قد ناشدت مساء أمس، البحث عن مفقودها، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ويعاني فقداً في الذاكرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

شبكة عيون الإخبارية