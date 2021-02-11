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عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق

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عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق
الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بمنطقة غارا

عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق

أسفرت العملية العسكرية التركية الجديدة ضد الأكراد في شمال العراق، عن مقتل ثلاثة جنود أترك يومي الأربعاء والخميس.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم عسكري تركي جديد ضد الأكراد في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة أن جنديين اثنين قتلا، أمس الأربعاء، في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة، مضيفة أن جنديا ثالثا توفي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك وفق أسوشيتد برس.


وقال الجيش التركي: إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا، فيما لم يصدر تعليق فوري من الأكراد على الاشتباكات.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ تمرداً ضد تركيا في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 1984، وأدى الصراع المستمر منذ عقود إلى مقتل عشرات الآلاف.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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