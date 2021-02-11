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موسكو تدعو إيران إلى "ضبط النفس" بعد إنتاجها يورانيوم معدنيا

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موسكو تدعو إيران إلى "ضبط النفس" بعد إنتاجها يورانيوم معدنيا موسكو تدعو إيران إلى "ضبط النفس" بعد إنتاجها يورانيوم معدنيا

مصراوي Masrawy

12:26 م الخميس 11 فبراير 2021

موسكو- (أ ف ب):

دعت موسكو، الخميس، طهران إلى "ضبط النفس" بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث الإيراني في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة الأنباء ريا نوفوستي "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعالهم والأسباب التي تدفع إيران إلى القيام بذلك. لكن، من الضروري البرهنة على ضبط للنفس وعلى نهج مسؤول".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها في فيينا الأربعاء، إنها تحققت من إنتاج 3,6 جرامات من اليورانيوم المعدني في مصنع في إيران.

ويتضمن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حظرا لمدة 15 عاما على "إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم المعدني أو الحصول عليها أو على سبائكها".

وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها تجري بحوثا حول إنتاج اليورانيوم المعدني، وهي مسألة حساسة لأنه يمكن استخدام هذه المادة كعنصر في صنع أسلحة نووية.

وقال ريابكوف إن تحرك إيران يظهر أن طهران "عازمة على عدم القبول بالوضع الراهن" بعدما حذرت أن الوقت ينفد أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنقاذ الاتفاق.

في العام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

ويسعى بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أن الطرفين منخرطان في عملية "شدّ حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولا للعودة إلى التقيّد التامّ به.

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