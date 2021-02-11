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تأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

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روسيا تأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي تأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

12:17 م الخميس 11 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو تعول على التوصل إلى حل وسط بشأن عودة إيران والولايات المتحدة،إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بحلول 21 من الشهر الجاري.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الخميس: "ليس هناك الكثير من الوقت، إذا انطلقنا من حقيقة أنه في 21 فبراير، فإن الخطوة التالية - وفقًا للقانون الذي تم إقراره في إيران - هي إلغاء الالتزامات التي تعهدت بها إيران طواعية.. نتمنى إيجاد حل وسط قبل هذا الوقت، مما يسمح بتجنب تصعيد مستقبلي".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تدعو طهران لضبط النفس والتحلي بالمسؤولية تجاه وضع خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني في إيران لا يضيف تفاؤلا للخطة، وأن بدء إيران إنتاج اليورانيوم المعدني: "بالطبع، كل هذا لا يضيف تفاؤل، ويمثل خطوات الجانب الإيراني، التي تظهر تصميم طهران على عدم الاستسلام للوضع الراهن".

واختتم: "لقد قلنا مرارا إنه بالرغم من أننا نتفهم منطق أفعالهم والأسباب التي دفعت إيران لذلك، رغم ذلك، فمن الضروري التحلي بضبط النفس والنهج المسؤول".

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