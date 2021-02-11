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أوزبكستان تُبكّر موعد إجراء انتخاباتها الرئاسية إلى أكتوبر القادم

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أوزبكستان تُبكّر موعد إجراء انتخاباتها الرئاسية إلى أكتوبر القادم أوزبكستان تُبكّر موعد إجراء انتخاباتها الرئاسية إلى أكتوبر القادم

مصراوي Masrawy

12:16 م الخميس 11 فبراير 2021

طشقند- أ ش أ:

وقع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، على مشروع قانون طرحه البرلمان الشهر الماضي، بموجبه يتم تبكير موعد الانتخابات العامة في أوزبكستان من شهر ديسمبر لتجري في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل وفق القانون الجديد.

وبحسب صحيفة "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشأن الدولي والدبلوماسية، كانت آخر انتخابات عامة في أوزبكستان هي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 22 ديسمبر 2019.

ونقلت المجلة عن راديو "أوروبا الحرة" إن "بعض معارضي أوزبكستان يقولون إن السبب الحقيقي لطرح هذا مشروع القانون هو أن شهر ديسمبر هو الوقت الذي تتعرض فيه عادةً لانتقادات لاذعة بسبب تعاملها السيئ مع احتياجات السكان من التدفئة خلال فصل الشتاء وهو ما يؤثر سلبا على مركزها الانتخابي ورضاء الناخبين عن أدائها".

وبرغم ذلك، لفتت المجلة إلى أن الدافع الحقيقي لتغيير موعد الانتخابات غير واضح في ظل وجود بعض التخبط داخل أوزبكستان نفسها.

ويضم المقترح الذي وافق عليه ميرزيوييف إصلاحات تقول عنها الحكومة الأوزبكستانية إنها بناء على توصيات من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضحت المجلة أن مشروع القانون يحتوي على تعديلات منها إبلاغ المنظمات المراقبة للانتخابات للجان الانتخابية قبل موعد الانتخابات ب 10 أيام بدلاً من 15 يوما في القانون السابق، وتستهدف التعديلات الأوزبكستانيين المقيميين خارج البلاد بالإضافة إلى حظر استخدام أي منصب رسمي في الدولة لصالح أو ضد حزب معين، الخطوة التي وصفتها المجلة بالمهمة، إذا تم تطبيقها.

وكان الرئيس الأوبكستاني ميرزيوييف قد وصل إلى السلطة في عام 2016 بعد وفاة أول رئيس لأوزبكستان بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتى السابق، إسلام كريموف، وانتُخب ميرزيوييف رئيسًا في ديسمبر 2016.

ومن المتوقع أن يترشح لولاية ثانية هذا العام مدتها خمس سنوات في ظل عدم وجود منافسين أقوياء أمامه.

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