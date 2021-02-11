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السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

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السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:15 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

اعلنت السفارة الفرنسية في الكويت، الخميس، أنه جرى إعلام السفيرة آن كلير لوجندر أمس بأنها مُصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وسارعت السفيرة الفرنسية لعزل نفسها على الفور، واُبلِغ جميع المخالطين لها خلال هذه الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ووفقا لبروتوكول وزارة الصحة في البلاد.

كما اتخذت السفارة الفرنسية جميع التدابير الاحترازية اللازمة بوضع جميع موظفيها في عزلة، في انتظار اختبارات فحصهم وفقاً لتوصيات السلطات الصحية.

وطمأنت السفارة، في بيان نقلته "الجريدة"، الجميع بشأن الحالة الصحية للسفيرة كلير لوجندر.

كانت السفيرة الفرنسية التقت خلال الأيام الماضية عددًا من المسؤولين والشخصيات، وأجرت جولات شملت مواقع عدة في الكويت، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

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