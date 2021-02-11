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"مجلس الصحفيين" يعلن تضامنه مع محرري الآثار.. ويطالب الوزير بإنهاء الأزمة

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"مجلس الصحفيين" يعلن تضامنه مع محرري الآثار.. ويطالب الوزير بإنهاء الأزمة "مجلس الصحفيين" يعلن تضامنه مع محرري الآثار.. ويطالب الوزير بإنهاء الأزمة

مصراوي Masrawy

12:07 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع الزملاء المحررين المكلفين بتغطية ملف الآثار، ورفضه أي تجاوز بحقهم خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف سقارة الأثري في 14 نوفمبر الماضي.

كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة راعت في كل ردود أفعالها تجاه هذه المشكلة طوال هذه المدة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

وطالب مجلس النقابة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، باتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء أزمة الزملاء محرري الآثار بما يضمن عدم تكرار ما حدث.

كما طالب المجلس وزارة الآثار باحترام الصحافة وحق الصحفيين في القيام بدورهم في نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن باعتبارهم عينه التي تراقب سلطات الدولة المختلفة.

وشدد مجلس النقابة، على أن العلاقة مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى الاحترام المتبادل الذي يكنه المجلس لكل هذه المؤسسات.

ودعا المجلس الزملاء محرري الآثار لاستئناف ممارسة واجبهم المهني نحو تغطية أخبار وأنشطة الوزارة وفق ما يمليه عليهم ضميرهم الصحفي، مؤكدا على دعمه الدائم لحقهم في ممارسة عملهم بكل كرامة وحرية.​

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