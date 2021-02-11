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اسرعوا لتقديم الطلبات.. مناشدة حكومية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

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اسرعوا لتقديم الطلبات.. مناشدة حكومية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء اسرعوا لتقديم الطلبات.. مناشدة حكومية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

12:03 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح خلال فبراير الحالي بنسبة 35% من قيمة المخالفة.

وقال شعراوي، إن نسبة رسوم الجدية ترتفع إلى 40% خلال شهر مارس المقبل حيث تنتهي المهلة المحددة للتصالح.

وشدد الوزير، على أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز والأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتاً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.​

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