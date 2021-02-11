بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بوحدة التدريب المتنقلة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، وحدة التدريب المتنقلة بمدينة أبنوب والتابعة لمديرية القوى العاملة، لمتابعة سير عمل الدورات التدريبية للشباب على التوصيلات الكهربائية والتي يجري تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك".

جاء ذلك بحضور حازم علي حسن وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وتابع المحافظ سير العمل بوحدة التدريب المتنقلة والتقى بالشباب المشارك في الدورة التدريبية على التوصيلات الكهربائية، واستمع إلى تجربتهم في الحصول على الدورة التدريبية وإمكانية استغلالها في فتح مشروع صغير.

وأشار المحافظ، إلى أنه قبل كل دورة تدريبية يقوم مختصون من الوزارة والمديرية بعمل اختبارات التوجيه المهني وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات وفي نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على شنطة عدة في المهن المختلفة من خياطة أو السباكة والتركيبات الكهربائية.

وناشد محافظ أسيوط، الشباب والخريجين الاشتراك في تلك الدورات التدريبية لصقل خبراتهم ومواهبهم في تعلم الحرف المختلفة.