بدء توريد محصول 250 ألف فدان بنجر لمصانع السكر في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، بدء توريد محصول بنجر السكر للمصانع، بعد حصده من الحقول في نطاق مراكز ومدن المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، للتنسيق بين المصانع، والجمعيات الزراعية، والمزارعين لتوريد محصول بنجر السكر بكفاءة عالية.

وأكد المحافظ، أن المساحة المنزرعة بالمحافظة ببنجر السكر بلغت 250 ألف فدان، وتحتل المحافظة المرتبة الأولى في زراعة البنجر.

وفي السياق أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة أن المديرية عقدت مجموعة من الندوات بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، لتوعية المزارعين عن كيفية الحصاد، والتنبيه بنظافة البنجر للحصول على أعلى وزن، وأعلى نسبة سكر، وكيفية التنسيق مع المصنع قبل عملية "التقليع" للحصول على أعلى عائد للمزارع.