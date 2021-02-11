بالصور .. 10 سيارات إسعاف جديدة تدخل الخدمة بأسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، دخول 10 سيارات إسعاف جديدة شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة الخدمة، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وتفقد محافظ أسوان إحدى سيارات الإسعاف الجديدة، وشرح المسعف المسئول عنها التجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالسيارة، ما يساهم في سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة والحوادث.

وأشاد اللواء عطية، بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية في توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين، والتعامل مع الحالات الطارئة حتى وصولها إلى أقرب مستشفى .

واستكمل المحافظ بأن السيارات الجديدة ستضاف لأسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة والتي وصلت إلى 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ومسعفين مدربين على التعامل مع الحالات بالشكل المطلوب، علاوة على لنشات الإسعاف النهري، التي جرى تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التي تقع بمجرى نهر النيل.