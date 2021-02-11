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بسبب عثمان كافالا.. تركيا لواشنطن: لا يمكن لأحد توجيه أوامر لمحاكمنا

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بسبب عثمان كافالا.. تركيا لواشنطن: لا يمكن لأحد توجيه أوامر لمحاكمنا بسبب عثمان كافالا.. تركيا لواشنطن: لا يمكن لأحد توجيه أوامر لمحاكمنا

مصراوي Masrawy

11:56 ص الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

قالت وزارة الخارجية التركية الخميس، إنه لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر للمحاكم التركية، وذلك ردًا على دعوات واشنطن لإطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بحسب "الأناضول".

ودعت الولايات المتحدة، الخميس، تركيا للإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية"، وفق "رويترز".

كانت محكمة تركية قضت، الجمعة الماضي، بدمج قضيتين ضد كافالا بعدما ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين، وأصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرة اعتقال جديدة ووجهت تهم جديدة إلى كافالا هذه المرة بمشاركته في محاولة انقلابية في تركيا في يوليو 2016.

وعثمان كافالا (63 عامًا) رجل أعمال وناشط حقوقي، ومؤسس منظمة "أناضولو كولتور"، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين السكان الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.

وتعود أصول كافالا المعتقل منذ عام 2017 بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة التركية عام 2013 ودعم محاولة الانقلاب عام 2016، إلى مدينة كفالا في اليونان في الوقت الراهن.

يعتبر كافالا، إلى جانب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، من أبرز السجناء السياسيين في تركيا التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

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