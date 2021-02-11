مغامرات مكتب المكافحة لمطاردة تجار المخدرات بمحيط الجامعات والمدارس

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية؛ لحماية الشباب والنشء من مخاطر تعاطي المواد المخدرة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 55 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,145 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 603 جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5700 قرص مخدر، و484 قرص مؤثر، وتنفيذ 23 حكم قضائى، كما تم ضبط مبالغ مالية - عدد 56 هاتف محمول – طبنجة – 5 طلقات – طبنجة صوت – 7 سلاح أبيض – 7 سيارات – 7 دراجات نارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.