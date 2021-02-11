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"رسائل وصور فتيات".. ضبط أدمن صفحة يُروج للأعمال المنافية للأداب عبر الإنترنت

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"رسائل وصور فتيات".. ضبط أدمن صفحة يُروج للأعمال المنافية للأداب عبر الإنترنت "رسائل وصور فتيات".. ضبط أدمن صفحة يُروج للأعمال المنافية للأداب عبر الإنترنت

مصراوي Masrawy

11:59 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أدمن صفحة تحرض على الأعمال المنافية للأداب عبر الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع على "الإنترنت"، تحتوي على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات يبدي من خلالها المعلن استعداده لإحضار فتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط كل من القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية، إحدى الفتيات – مقيمة بمحافظة القاهرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة أيدت أقوال المتهم، كما أمكن ضبط 3 هواتف محمولة أحدهم خاص بالمتهم "وبفحصه تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة.

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