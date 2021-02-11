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في يوم واحد.. تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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في يوم واحد.. تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في يوم واحد.. تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

11:54 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12794 شخصا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12675 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 119 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 582 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 207 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1583 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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