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"فك السر وجلب الحبيب إلكترونيا".. ليلة سقوط دجال في العجوزة

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"فك السر وجلب الحبيب إلكترونيا".. ليلة سقوط دجال في العجوزة "فك السر وجلب الحبيب إلكترونيا".. ليلة سقوط دجال في العجوزة

مصراوي Masrawy

11:45 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل زعم أنه دجالا وله قدرة على فك أعمال السحر السفلي وجلب الحبيب عبر الإنترنت.

تحريات المباحث رصدت إحدى الصفحات يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة المنيا).

وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحوي رسائل ومحادثات تدل على نشاطه، ومبلغ مالي والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر.

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