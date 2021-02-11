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اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 18 ألف راكب على 188 رحلة

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اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 18 ألف راكب على 188 رحلة اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 18 ألف راكب على 188 رحلة

مصراوي Masrawy

11:56 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وصول 92 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكب، كما يغادر المطار 96 رحلة سفر إلى عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة 188 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل حوالي 18 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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