"الصحفيين": دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.. وإجراء انتخابات التجديد النصفي 5 مارس

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين البدء في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ 6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة 5 أيام اعتبارًا من الخميس 18 فبراير2021، وحتى الاثنين 22 فبراير2021، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير (الاثنين) حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ويفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس 2021) في حال اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وقرر مجلس النقابة، تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الأعضاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية.​