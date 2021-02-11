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بينهم موظفون بالدفاع والداخلية وأمن الدولة.. "الرقابة ومكافحة الفساد": التحقيق مع 411 متهماً  وإيقاف 65

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التهم تشمل الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.. جارٍ استكمال الإجراءات لإحالتهم للقضاء

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية وأمن الدولة..

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ وتم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً من وزارات: الدفاع والداخلية والعدل والبلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وقالت الهيئة: جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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