محافظ الفيوم: حملات لإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع

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مصراوي Masrawy

الفيوم- حسين فتحي:

وجه أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برؤساء مجالس المدن بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع المحافظة.

وناقش المحافظ آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوي، والعمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود بالتنسيق بين مختلف الجهات.

وأوضح المحافظ أنه يجري العمل باللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لايتعارض مع القانون، لافتاً الى أن نسبة 80 % من دخل الإعلانات التى كانت تؤول إلى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى في صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها في دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، على أن ينظر في الأمر مرة أخرى بعد 3 أشهر.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تحري الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي، لافتًا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة.