أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أطلقت على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها.. إحالة مسئولة في القليوبية للتحقيق

Print
أطلقت على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها.. إحالة مسئولة في القليوبية للتحقيق أطلقت على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها.. إحالة مسئولة في القليوبية للتحقيق

مصراوي Masrawy

11:26 ص الخميس 11 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، اليوم الخميس، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق، مشيرًا إلى أنه أحال الواقعة لمحافظ القليوبية والذي بدوره أحالها للشئون القانونية للفصل بها.
وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر أحال الواقعة للتحقيق.
وأضاف رفعت، إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعًا للواسطة والمحسوبية.
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا منشورات بقيام مسئولة بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها، وجرى إحالة الواقعة للمحافظة للفصل بها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية