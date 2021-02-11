أطلقت على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها.. إحالة مسئولة في القليوبية للتحقيق

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، اليوم الخميس، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق، مشيرًا إلى أنه أحال الواقعة لمحافظ القليوبية والذي بدوره أحالها للشئون القانونية للفصل بها.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر أحال الواقعة للتحقيق.

وأضاف رفعت، إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعًا للواسطة والمحسوبية.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا منشورات بقيام مسئولة بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها، وجرى إحالة الواقعة للمحافظة للفصل بها.