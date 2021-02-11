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تفاصيل مصرع طبيب سقط من شرفة الطابق العاشر بالشرقية- صور

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مصراوي Masrawy

11:18 ص الخميس 11 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي طبيب، مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق العاشر بأحد العمارات السكنية بكفر صقر بالشرقية، وذلك أثناء محاولته ضبط ريسيفر استقبال القنوات الفضائية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوفاة عبدالفتاح صقر، طبيب؛ إثر سقوطه من الطابق العاشر بأحد الأبراج السكنية بكفر صقر.

وتبين أنه أثناء محاولة المتوفي ضبط إشارة الريسيفر سقط من الطابق العاشر، وفارق الحياة على الفور، فيما جرى نقل الجثة إلى أحد المستشفيات، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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