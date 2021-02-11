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فلكيا.. هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب

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فلكيا.. هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب فلكيا.. هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب

مصراوي Masrawy

11:32 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم السبت المقبل هو أول أيام شهر رجب من عام 1442 هجرية.

وأكد جودة، أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية سيولد فلكيا اليوم الخميس 29 من شهر جماد آخر لعام 1442 الموافق 11 فبراير في تمام الساعة 7 والدقيقة السابعة بتوقيت ، وحيث إن الهلال سيولد بعد غروب شمس الرؤية بفترة تزيد عن ساعة في جميع المدن المصرية، فيستحيل معه رؤية هلال شهر رجب يوم الرؤية 29 جماد آخر، ويكون يوم الجمعة الموافق 12 فبراير هو المتمم لشهر جماد الآخر، ويكون يوم السبت 13 فبراير هو أول شهر رجب من عام 1442 فلكيا.

وأضاف جودة أن أن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة، حتى يتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، وتقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتي تبني عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال أول شهر جماد آخر.

وأوضح أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية، ومن ضمنها هلال شهر رجب من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة لأول مرة فى عام 2021 تم اضافة موقع جديد بالفيوم يضاف إلى اللجان الستة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصة باستطلاع رؤية شهر رجب باستخدام أحدث أجهزة الرصد، ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتي تأتي نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الإفتاء والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.

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