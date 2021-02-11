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البيت الأبيض: إدارة بايدن تعتزم إعادة معظم المهاجرين على الحدود مع المكسيك

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البيت الأبيض: إدارة بايدن تعتزم إعادة معظم المهاجرين على الحدود مع المكسيك البيت الأبيض: إدارة بايدن تعتزم إعادة معظم المهاجرين على الحدود مع المكسيك

مصراوي Masrawy

11:19 ص الخميس 11 فبراير 2021

واشنطن- أ ش أ:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية، تعتزم إعادة معظم المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وذلك بموجب سياسة تم تطبيقها في عهد الرئيس السابق دونالد ، للحد من انتشار ، ولمنح الإدارة فرصة صياغة سياسة "إنسانية" ملائمة.

وقالت ساكي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، إنه بسبب الوباء "وحقيقة أننا لم نحصل على الوقت، كإدارة، لصياغة عملية إنسانية شاملة للتعامل مع الأفراد القادمين إلى الحدود، فإن الآن ليس الوقت المناسب لقدومهم". وأضافت "ستتم إعادة الغالبية العظمى منهم".

وترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى الرئاسة الشهر الماضي، مرسوما رئاسيا أصدره ترامب ويسمح للسلطات الأمريكية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم عبر الحدود وإرسالهم إلى المكسيك.

لكن وردت تقارير عن إطلاق سراح بعض الأسر التي دخلت بشكل غير شرعي، مع زيادة الضغط على الإدارة الحالية لتغيير سياسات ترامب في هذا الملف،وأطلق مسؤولون في تكساس الأسبوع الماضي، سراح مئات الأسر القادمة من أمريكا الوسطى، وسط مخاوف من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز التابعة لحرس الحدود، بعد أن رفضت السلطات المحلية في المكسيك استعادتهم.

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مصراوي Masrawy

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