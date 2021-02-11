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"هانكوك": تبذل ما في وسعها للسماح للبريطانيين بالاستمتاع بعطلة صيفية

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"هانكوك": الحكومة تبذل ما في وسعها للسماح للبريطانيين بالاستمتاع بعطلة صيفية "هانكوك": تبذل ما في وسعها للسماح للبريطانيين بالاستمتاع بعطلة صيفية
وزير الصحة: أمر صعب في هذه المرحلة وسيتعين على الناس التحلي بالصبر

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "تبذل كل ما في وسعها" للسماح للبريطانيين بالاستمتاع بعطلة صيفية هذا العام"، مشيراً إلى أنه سجل حجزاً في كورنوال لقضاء العطلة الصيفية.
وقال هانكوك في حديث لشبكة "سكاي نيوز": "على الرغم من أنني قمت بالحجز، إلا أنني لست متأكداً حتى الآن مما إذا كانت الإجازة ستمضي قدما"، مضيفا: "أتفهم التوق إلى اليقين.. لكن الوصول إليه صعب في حالة حدوث جائحة".

ولفت إلى أنه "أمر صعب في هذه المرحلة وسيتعين على الناس التحلي بالصبر كما قال رئيس الوزراء"، مؤكداً "أننا نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الناس يمكنهم قضاء إجازتهم في الصيف"وفق اليوم.

يذكر أنه من المقرر أن يحدد رئيس الوزراء بوريس جونسون كيف يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق العام الأخير في إنجلترا في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير.

وقد أدخلت الحكومة تدابير حدودية مشددة على مواطنيها العائدين من الخارج، ومن بينها عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على من أخفى زيارته مؤخراً لإحدى الدول المدرجة على "القائمة السوداء" البريطانية المتعلقة بفيروس كورونا.وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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