الموبايل فضح جريمته.. تجديد حبس عاطل بتهمة قتل متسولة في الخليفة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة متسولة أمام مسجد السيدة عائشة في مسكنها بمنطقة الخليفة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، قائلًا إنه كان يمر بضائقة مالية وخطط لقتل السيدة عقب ترصدها وأنه كسر الباب وتهجم عليه وسرق هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية المتمث، وعرضت الموبايل على أحد الجيران يعمل مهندس، ووافق على شرائه ، وتتبع الهاتف هو ما كشف الجريمة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل مشتري الهاتف والصائغ؛ لثبوت عدم تورطهما ومعرفتهما بالواقعة.

البداية، بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة متسولة في مسكنها ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر ، وتعيش بمفردها ، وبجسدها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود كسر في باب الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم شاب عاطل كان يترصد المجني عليها وكان يعلم بحيازتها للأموال، فتم التهجم عليها وسرقة هاتفها المحمول وغوايش ومصوغات ذهبية كانت تملكها، ووجه لها طعنات نافذة في الجسم، نتج عنها وفاتها.